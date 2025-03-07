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07 марта 2025, 21:08

В Украине начал дорожать популярный овощ

07 марта 2025, 21:08
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фото: иллюстративное
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На украинском рынке начал ощущаться дефицит помидоров, из-за чего импортеры повысили цены на эту продукцию.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные EastFruit.

Сейчас импортные помидоры предлагают по цене 75-85 грн/кг ($1,82-2,06/кг), в зависимости от качества и объемов партий. Это примерно на четверть дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

По мнению специалистов, в ближайшее время поставки томатов из Турции возрастут, что приведет к стабилизации цен на популярный овощ. Стоит также добавить, что, несмотря на подорожание томатов, стоимость на них все равно на 10% ниже, чем в прошлом.

Напомним, у фермеров истощаются запасы картофеля, а подорожание картофеля в марте приостановилось.

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