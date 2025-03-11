Україна заборонила ввезення деяких товарів із Угорщини: названо причину
В Україні запроваджено обмеження на ввезення вантажів з Угорщини через спалах ящуру
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
"За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (WOAH) та Європейського Союзу, на території Угорщини зафіксовано спалах ящуру серед тварин", - йдеться у повідомленні.
У зв’язку з цим Держпродспоживслужба запровадила заборону на ввезення в Україну з Угорщини низки вантажів. А саме:
- тварин, чутливих до вірусу ящуру;
- генетичного матеріалу;
- сировини та продуктів тваринного походження від сприйнятливих видів тварин.
У відомстві зазначать, що такі заходи вжито для запобігання занесенню збудника ящуру на територію України.
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