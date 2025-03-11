Україна заборонила ввезення деяких товарів із Угорщини: названо причину

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В Україні запроваджено обмеження на ввезення вантажів з Угорщини через спалах ящуру

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (WOAH) та Європейського Союзу, на території Угорщини зафіксовано спалах ящуру серед тварин", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим Держпродспоживслужба запровадила заборону на ввезення в Україну з Угорщини низки вантажів. А саме:

тварин, чутливих до вірусу ящуру;

генетичного матеріалу;

сировини та продуктів тваринного походження від сприйнятливих видів тварин.

У відомстві зазначать, що такі заходи вжито для запобігання занесенню збудника ящуру на територію України.

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