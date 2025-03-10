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10 марта 2025, 16:59

Уклонистов предлагают освободить от штрафов, если они пойдут в армию

10 марта 2025, 16:59
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фото: иллюстративное
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В отношении уклонистов, которые добровольно пойдут служить, закроют производство о штрафах от ТЦК

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Народные депутаты в ближайшее время рассмотрят во втором чтении законопроект №12093, которым предлагается простимулировать нарушителей военного учета к уплате штрафов и военной службе.

Рекомендацию принять в целом законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях по механизмам привлечения лиц к административной ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации предоставил Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Статью 247 КУоАП дополнят нормой, согласно которой производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое – подлежит закрытию в случае прохождения военной службы лицом, по которому начато производство по делу об административном правонарушении, предусмотренное статьями 210 и 210-1 КУоАП.

Таким образом, в отношении тех, кто нарушил военный учет, но пошел на военную службу, административные производства должны быть закрыты.

Напомним, в Минобороны назвали самые популярные посты среди молодежи 18-24 лет.

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