Ухилянтів пропонують звільнити від штрафів, якщо вони підуть до армії

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Стосовно ухилянтів, які добровільно підуть служити, закриють провадження про штрафи від ТЦК

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Народні депутати найближчим часом розглянуть у другому читанні законопроект №12093, яким пропонується простимулювати порушників військового обліку до сплати штрафів і до військової служби.

Рекомендацію прийняти у цілому законопроект про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію надав Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності.

Статтю 247 КУпАП доповнять нормою, відповідно до якої провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате – підлягає закриттю у разі проходження військової служби особою, щодо якої розпочато провадження в справі про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210 і 210-1 КУпАП.

Таким чином, стосовно тих, хто порушив військовий облік, але пішов на військову службу, адміністративні провадження мають закрити.

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