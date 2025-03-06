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06 марта 2025, 16:47

В Киеве адвокат "торговал" неизлечимыми болезнями для уклонистов

06 марта 2025, 16:47
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Фото: Нацполиция
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В Киеве разоблачили адвоката, обещавшего помощь с уклонением от мобилизации. Свою "услугу" он оценил в 25 тысяч долларов США

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили столичного адвоката, который за 25 тысяч долларов США пытался "отыскать" у призывника неизлечимую болезнь. Известно, что он искал клиентов среди мужчин призывного возраста, желающих получить "белый билет".

За 25 тысяч долларов США адвокат обещал повлиять на должностных лиц одного из киевских ТЦК и СП относительно фиктивного решения с признанием военнообязанного непригодным из-за наличия тяжелого заболевания. В частности, он должен был лично проконтролировать исключение призывника из военного учета с внесением данных в реестр "Оберег".

"Во время обысков по месту жительства фигуранта, в его гараже и автомобили полицейские изъяли "черные" записи, печати, мобильные телефоны, ноутбук, а также 13 боевых гранат, 11 взрывателей, 360 патронов разного калибра и наркотические средства", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Тернопольской области задержали мужчину, который за 16 тысяч долларов США обещал клиенту помочь избежать мобилизации. Он уверял клиента, что у него есть знакомства среди членов военно-врачебной комиссии и должностных лиц ТЦК.

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