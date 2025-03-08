В Запорожье из-за обстрелов РФ возник масштабный пожар
В Запорожье в ночь на 8 марта в результате падения обломков дрона РФ на территории частного предприятия возник масштабный пожар общей площадью 400 кв. м
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что огонь охватил сварочный цех и вспомогательные сооружения.
Взрывной волной повреждены два находившихся неподалеку автомобиля.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Напомним, ночью 8 марта россияне атаковали беспилотником гражданское предприятие в Богодухове Харьковской области. Есть погибшие и раненые.
Ранее мы сообщали, что вечером 7 марта враг нанес сокрушительный удар по центру Доброполья Донецкой области. В результате вражеского обстрела погибли по меньшей мере 11 человек и 30 ранены.
В Харьковской области вражеские беспилотники атаковали предприятие: есть погибшие и пострадавшиеВсе новости »
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