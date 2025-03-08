В Харьковской области вражеские беспилотники атаковали предприятие: есть погибшие и пострадавшие
Ночью 8 марта россияне атаковали беспилотником гражданское предприятие в Богодухове Харьковской области
Об этом сообщает RegioNews и со ссылкой на ГСЧС.
По предварительным данным, погибли 3 человека, еще 7 пострадали
Также разрушены производственные цеха, произошел масштабный пожар на 2000 кв. м.
По словам главы ОВА Олега Синегубова, зафиксировано попадание 4-х БПЛА (типа "Шахед") на территории мясокомбината.
На месте попадания идет спасательная операция.
Напомним, вечером 7 марта враг нанес сокрушительный удар по центру Доброполья Донецкой области. В результате вражеского обстрела погибли по меньшей мере 11 человек и 30 ранены.
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