В Генштабе назвали потери россиян за последние сутки
Российские оккупанты за сутки потеряли в войне против Украины 1000 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 24 артсистемы, 113 единиц автотехники и 148 БпЛА противника
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В целом с начала полномасштабного вторжения россиян ликвидировано:
- личного состава – около 883 950 (+1000) человек;
- танков – 10 268 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин – 21 346 (+12) ед.;
- артиллерийских систем – 24 148 (+24) ед.;
- РСЗО – 1307 (+1) ед.;
- средства ПВО – 1099 (+3) ед.;
- самолетов – 370 ед.;
- вертолетов - 331 ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 28 172 (+148) ед.;
- крылатых ракет – 3120 (+35) ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 39791 (+113) ед;
- специальной техники – 3772 (+3) ед.
Напомним, на днях пограничники уничтожили российскую огнеметную систему "Сонцепек" и вездеход "Витязь".
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