Россия совершает массированную атаку: по всей Украине объявили воздушную тревогу

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Сегодня утром, 7 марта, по всей Украине объявлена воздушная тревога. Российские войска атаковали Украину ракетами разных типов

Воздушная тревога связана с пусками российских крылатых ракет типа "Калибр", также произошел взлет самолета МиГ 31К, являющегося носителем ракет "Кинжал", передает RegioNews.

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты совершили пуски крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря.

Мониторинговые каналы сообщают о десятках ракет в воздушном пространстве Украины, постоянно меняющих свой курс.

Также Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К, который является носителем "Кинжалов".

Кроме того, в разных областях продолжается дроновая атака врага.

В то же время Польша подняла в воздух истребители из-за ракетной атаки РФ по Украине.

По состоянию на эту минуту карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Напомним, вечером 5 марта россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Баллистика попала в пятиэтажную гостиницу.

Погибли пять человек, пострадали – 32. Среди раненых есть дети.