Россияне сбросили три КАБа на Краматорск: возник масштабный пожар, есть разрушения
Сегодня днем, 6 марта, российская авиация нанесла авиаудар по Краматорску Донецкой области. Из-за атаки начался пожар, ранены гражданские
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Три управляемых авиабомбы разрушили складское сооружение, вызвав масштабный пожар", — говорится в сообщении.
В результате этой атаки пострадали по меньшей мере два человека.
Напомним, сегодня днем в городе Краматорск Донецкой области в результате обстрела армии РФ ранения получили двое мирных жителей.
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