Число жертв в Кривом Роге снова возросло: в больнице скончалась женщина

фото: Сергей Лысак

Число погибших в результате российского ракетного удара по гостинице в Кривом Роге 5 марта возросло до пяти. Всего пострадали 32 человека

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, к вечеру в Кривом Роге скончалась раненая во время вчерашнего ракетного удара 60-летняя женщина.

"Врачи боролись за ее жизнь. Впрочем, травма оказалась слишком тяжелой. Мои соболезнования родным… В общем, атаковав город, российская армия убила 5 человек. Пострадали – 32. Из них 22 остаются в больницах", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 5 марта, около 22 часов, россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Ракета попала в пятиэтажную гостиницу . Ранее сообщалось, что погибли четыре человека. Среди пострадавших есть дети.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, перед ударом в гостиницу заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, Соединенных Штатов и Британии.