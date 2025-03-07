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07 марта 2025, 05:20

СБУ задержала российских агентов, которые планировали обесточить Север Украины

07 марта 2025, 05:20
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фото: СБУ
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Контрразведчики Службы безопасности задержали двух агентов российской военной разведки, действовавших в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Злоумышленники готовили серию воздушных атак на высоковольтные электролинии, чтобы обесточить часть Севера Украины

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По материалам дела, фигуранты выезжали на местность и фиксировали геолокацию потенциальных целей.

Для огневого поражения объектов "в обход" ПВО агенты должны были выявить и передать оккупантам координаты радиолокационных станций ВСУ.

Контрразведка СБУ своевременно уличила обоих злоумышленников и задержала их по адресам проживания в Киеве. Приспешниками оккупантов оказались 27-летний помощник юриста местной юридической компании и его знакомый – 25-летний безработный.

В 2024 году они вместе искали "быстрые заработки" на Телеграмм-каналах, где их быстро завербовало российское ГРУ.

Для сбора разведданных фигуранты перемещались сразу по трем областям Украины.

Известно, что вражеские агенты дистанционно координировали свои действия с несколькими представительницами российской спецслужбы, а для конспирации связи в мессенджерах постоянно меняли сим-карты и телефоны.

Во время обысков у задержанных изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с военной разведкой РФ.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

"Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одессе был задержан 20-летний террорист, работавший на РФ.

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