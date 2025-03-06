Россия запустила по Украине ракеты и более сотни дронов: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 6 марта российские террористы запустили против Украины две баллистические ракеты и 112 беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 68 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в 9 областях. Еще 43 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

Также оккупанты выпустили по Украине две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской области и Крыма.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Одесщина и Днепропетровщина.

Напомним, сегодня утром российская авиация атаковала поселок Слатино в Харьковской области. В результате атаки погиб местный житель, еще два человека получили ранения.

В среду, 5 марта, около 22 часов прогремел взрыв в Кривом Роге . Российская баллистическая ракета попала в гостиницу. Есть погибшие и раненые.