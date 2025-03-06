01:52  06 березня
Торкався і погрожував насильством: на Закарпатті чоловік домагався до дівчат 10-11 років
06:57  06 березня
У Харкові працівники ТЦК влаштували стрілянину і пошкодили авто
05:45  06 березня
Поцупила гроші, косметику та телефон: у Києві прибиральниця обікрала салон краси
UA | RU
UA | RU
06 березня 2025, 09:49

Росія запустила по Україні ракети та понад сотню дронів: як відпрацювала ППО

06 березня 2025, 09:49
Читайте также на русском языке
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 6 березня російські терористи запустили проти України дві балістичні ракети й 112 безпілотників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 68-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у 9 областях. Ще 43 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Також окупанти випустили по Україні дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області та Криму,

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Дніпропетровщина.

Нагадаємо сьогодні зранку російська авіація атакувала селище Слатине в Харківській області. Внаслідок атаки загинув місцевий житель, ще двоє людей отримали поранення.

У середу, 5 березня, близько 22 години прогримів вибух у Кривому Розі. Російська балістична ракета влучила в готель. Є загиблі та поранені.

ППО атака ракета безпілотники війна окупанти
На Херсонщині через росіян загинула людина, четверо поранені
06 березня 2025, 09:30
За минулу добу на фронті відбулося понад 100 боєзіткнень: де було найгарячіше
06 березня 2025, 09:14
Ракетний удар по готелю в Кривому Розі: зросла кількість загиблих та поранених
06 березня 2025, 08:50
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу: що сказав глава держави
06 березня 2025, 10:44
ДСНС показала наслідки обстрілу Харкова
06 березня 2025, 10:24
Удар "Іскандера" по 168-му батальйоні резерву: що трапилось, хто відповідає та як уникнути повторень?
06 березня 2025, 10:24
У США зробили гучну заяву про війну в Україні
06 березня 2025, 10:10
Оточення Трампа таємно обговорювало з опонентами Зеленського вибори в Україні
06 березня 2025, 09:42
На Херсонщині через росіян загинула людина, четверо поранені
06 березня 2025, 09:30
Візит Зеленського до Брюсселя: з ким зустрінеться президент
06 березня 2025, 09:16
За минулу добу на фронті відбулося понад 100 боєзіткнень: де було найгарячіше
06 березня 2025, 09:14
Ракетний удар по готелю в Кривому Розі: зросла кількість загиблих та поранених
06 березня 2025, 08:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »