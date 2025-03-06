Росія запустила по Україні ракети та понад сотню дронів: як відпрацювала ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 6 березня російські терористи запустили проти України дві балістичні ракети й 112 безпілотників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 68-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у 9 областях. Ще 43 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Також окупанти випустили по Україні дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області та Криму,

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Дніпропетровщина.

Нагадаємо сьогодні зранку російська авіація атакувала селище Слатине в Харківській області. Внаслідок атаки загинув місцевий житель, ще двоє людей отримали поранення.

У середу, 5 березня, близько 22 години прогримів вибух у Кривому Розі. Російська балістична ракета влучила в готель. Є загиблі та поранені.