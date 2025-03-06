В Херсонской области из-за россиян погиб человек, четверо ранены
В Херсонской области за прошедшие сутки из-за российских ударов один человек погиб, еще четверо получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По его словам, под огнем и авиаударами российских захватчиков оказались 27 населённых пунктов.
Российские военные избивали по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. В частности, повредили 35 частных домов.
Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственное сооружение и частные автомобили.
Как известно, сегодня утром российская авиация атаковала поселок Слатино в Харьковской области. В результате атаки погиб местный житель, еще два человека получили ранения.
Напомним, в среду, 5 марта, около 22 часов прогремел взрыв в Кривом Роге . Российская баллистическая ракета попала в гостиницу. Есть погибшие и раненые.