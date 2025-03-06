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06 марта 2025, 07:34

Атака на Сумы: "шахед" попал в складское помещение, погиб человек

06 марта 2025, 07:34
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фото: МВД
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Один человек погиб в результате атаки российских ударных дронов по Сумам

Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь, передает RegioNews.

Отмечается, что вражеский шахед попал в одно из складских помещений. Возник пожар.

"Уважаемые сумчане, после сегодняшней атаки вражеских "шахедов", к сожалению, есть информация об одном погибшем человеке", – сообщил Кобзарь.

По данным МВД, погиб мужчина, по предварительной информации, работавший охранником.

Напомним, в Харькове в результате ночной дроновой атаки фиксируются разрушения в многоэтажке, есть пострадавшие.

Ранее мы сообщали, что в среду, 5 марта, около 22 часов прогремел взрыв в Кривом Роге . Российская баллистическая ракета попала в гостиницу. Есть раненые и погибшие. Спасательная операция продолжается.

РФ пожар Сумы склады погибший беспилотники
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