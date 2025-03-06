Атака на Сумы: "шахед" попал в складское помещение, погиб человек
Один человек погиб в результате атаки российских ударных дронов по Сумам
Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь, передает RegioNews.
Отмечается, что вражеский шахед попал в одно из складских помещений. Возник пожар.
"Уважаемые сумчане, после сегодняшней атаки вражеских "шахедов", к сожалению, есть информация об одном погибшем человеке", – сообщил Кобзарь.
По данным МВД, погиб мужчина, по предварительной информации, работавший охранником.
Напомним, в Харькове в результате ночной дроновой атаки фиксируются разрушения в многоэтажке, есть пострадавшие.
Ранее мы сообщали, что в среду, 5 марта, около 22 часов прогремел взрыв в Кривом Роге . Российская баллистическая ракета попала в гостиницу. Есть раненые и погибшие. Спасательная операция продолжается.