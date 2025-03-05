Народные депутаты предлагают ставить на военный учет с 14 лет

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Ставить на военный учет подростков с 14 лет предлагают в Верховной Раде. Законопроект еще в разработке, но уже готов на 70%

Как передает RegioNews, об этом 44.ua рассказал депутат Верховной Рады Максим Саврасов.

Нардеп считает, что необходимо сформировать реальный резерв для Вооруженных сил, который будет проходить не только физическую подготовку, но и психологическую: все должны понимать, что воевать придется и лучше быть готовыми к этому.

Документ предлагает позволить ТЦК работать с классными руководителями в школах.

Учителя смогут предоставлять данные об учащихся, демонстрирующих определенные результаты в физподготовке для постановки на спецучет.

Отстающих в плане физической подготовки будут обучать на водителей-механиков, а девушек будут привлечь к работе в аналитических центрах, которые обрабатывают разведданные, а также на другие специальности – поварами, медиками.

Ранее стало известно, сколько в Украине бомбоубежищ. Так, по состоянию на начало 2025 недостаточно защитных сооружений для защиты населения от вражеских атак.