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Более 300 тысяч украинских детей сейчас учатся за границей. В Раде поддержали законопроект, который упростит процесс и учащимся, и родителям

Об этом сообщил депутат и автор законопроекта, передает RegioNews.

По словам Сергея Бабака, парламент единогласно поддержал законопроект, признающий результаты обучения украинских детей за границей. Законопроект также признает образовательные центры, созданные за рубежом в виде школ, субботних/воскресных школ или общественных организаций, которые предоставляют образование украинским детям.

По словам депутата, этот документ направлен на то, чтобы помочь нашим детям сохранить связь с образовательной системой Украины. При этом государство сможет быстро получать сеть образовательных центров за границей.

Следует подчеркнуть, что по состоянию на январь 2025 года за рубежом более 355 тысяч украинских детей учились одновременно в двух школах - очно в странах, где они находятся, и дистанционно в украинских учебных заведениях.

Напомним, что в Украине теперь не будет золотых или серебряных медалистов. Такой приказ был опубликован в Министерстве образования и науки. Государство больше не будет снабжать школы золотыми или серебряными медалями. Зато учащиеся с хорошими оценками смогут получать свидетельства "с отличием". При этом школы смогут самостоятельно выбирать разные награды.