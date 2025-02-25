Стало известно, сколько мужчин покинули Украину из-за войны

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Как передает RegioNews, об этом сообщила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова на экспертном форуме "Психическое здоровье нации и реабилитация военных и гражданских во время войны: совместное дело государства, бизнеса и гражданского общества", который состоялся в Укринформе.

По ее словам, большинство из 4,5 млн выехавших примерно 65-66% - это женщины.

"Если взять трудоспособный возраст, то там (среди украинцев, выехавших из-за войны - ред.) мужчины составляют всего 22%", - сказала Либанова.

Таким образом, из-за войны Украину покинули около 1 млн мужчин.

Также эксперт отметила, что среди тех мужчин мобилизационного возраста, которые сейчас находятся за границей, не обязательно все скрываются от мобилизации.

"Возможно, это уехали те люди, которые к началу войны находились в Крыму или на Донбассе. У них тоже были украинские паспорта. Их же никто не забирал. Это к тому, что не так многие наши мужчины скрываются за границей от мобилизации", - подытожила Либанова.

Напомним, большинство поляков хотят скорейшего завершения войны в Украине. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.