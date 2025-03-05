Народні депутати пропонують ставити на військовий облік із 14 років

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Ставити на військовий облік підлітків із 14 років пропонують у Верховній Раді. Законопроєкт ще в розробці, але вже готовий на 70%

Як передає RegioNews, про це 44.ua розповів депутат Верховної Ради Максим Саврасов.

Нардеп вважає, що необхідно сформувати реальний резерв для Збройних сил, який проходитиме не лише фізичну підготовку, а й психологічну: всі повинні розуміти, що воювати доведеться, і краще бути готовими до цього.

Документом пропонується дозволити ТЦК працювати з класними керівниками у школах.

Вчителі зможуть надавати дані про учнів, які демонструють певні результати у фізпідготовці для постановки на спецоблік.

Тих, хто відстає у плані фізичної підготовки – будуть навчати на водіїв-механіків, а дівчат будуть залучити до роботи в аналітичних центрах, які обробляють розвіддані, а також на інші спеціальності – кухарями, медиками.

Раніше стало відомо, скільки в Україні бомбосховищ. Так, станом на початок 2025 року недостатньо захисних споруд для захисту населення від ворожих атак.