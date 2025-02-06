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06 февраля 2025, 07:55

Более 10 тысяч семей получат новый дом: Кабмин выделил на компенсацию ВПЛ 15 млрд грн

06 февраля 2025, 07:55
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фото: t.me/Denys_Smyhal
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Кабинет Министров Украины направил 15 млрд грн на компенсацию внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) за поврежденные или уничтоженные в результате вооруженной агрессии РФ дома

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, благодаря этому решению более 10 тысяч семей смогут получить новый дом. Средства ВПЛ будут предоставляться по программе "єВідновлення".

"Первые 4,3 млрд грн для дальнейшей оплаты жилищных сертификатов уже поступили на счет Минразвития, которым совместно с Минсоцполитики создана отдельная программа финансирования, направленная исключительно на помощь ВПЛ. Государство продолжает работать над программами восстановления, чтобы каждый пострадавший получил нужную поддержку", ― подчеркнул премьер.

Напомним, в 2025 году государство направит 19 млрд грн на программу "єВідновлення", по которой переселенцы и все украинцы получают компенсации на ремонт, восстановление или покупку нового дома.

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