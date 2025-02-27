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27 февраля 2025, 12:24

День войны в Украине обходится России почти в $1 млрд, – Буданов

27 февраля 2025, 12:24
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фото: Armyinform
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День войны России в Украине стоит около миллиарда долларов. Более 40% бюджета РФ тратит на оборону

Об этом в интервью Укринформу заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, передает RegioNews.

"Это вообще очень дорогая война. День войны стоит чуть меньше миллиарда (долларов - ред.) для них, - это огромные средства. Что касается человеческого потенциала, опять же не надо себя обманывать, потенциал, мобилизационный ресурс Российской Федерации расчетно позволит им двигаться дальше", - сказал он.

Как отметил Буданов, по официальным данным 41% бюджета страны-агрессорки идет на оборону.

"Это ненормальные цифры, для выполнения этого бюджета были свернуты почти все социальные программы, медицинские, образовательные. То есть влияние финансово-экономическое, негативное, на Российскую Федерацию уже ощутимо", – говорит он.

При этом Буданов добавил, что пока у России есть нефть, газ, металл, драгоценные металлы и камни, "они будут балансировать".

Напомним, ранее сообщалось, что глава ГУР Кирилл Буданов еще за три месяца до полномасштабного вторжения предусмотрел планы россиян и продемонстрировал карту предстоящего нападения, которая оказалась точной.

Ранее мы сообщали, что Буданов считает реалистичным достижение прекращения огня в этом году.

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