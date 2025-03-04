Работал HIMARS: Силы обороны уничтожили новейшую российскую САУ "Мальва"

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Во время воздушной разведки воины Сил специальных операций ВСУ обнаружили на скрытой стоянке 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С43 "Мальва". Новую САУ, которую РФ начала производить в 2023 году, уничтожили

Об этом сообщает пресс-центр ССО, передает RegioNews.

"Операторы ССО передали координаты цели артиллерии дружественном подразделению и скорректировали огонь. В результате точного удара вражеская САУ была уничтожена", — говорится в сообщении.

"Мальву" поразил украинский HIMARS. Кроме того, в результате детонации боеприпаса был поврежден квадроцикл, который оккупанты использовали для обслуживания САУ.

Напомним, ранее на одном из направлений фронта подразделения Сил беспилотных систем ВСУ впервые обнаружили и уничтожили редкую разработку КНДР – самоходную артиллерийскую установку М1978 "Коксан".