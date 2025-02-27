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27 февраля 2025, 21:10

Жирная цель: на Запорожье Воздушные силы поразили российский пункт управления БпЛА

27 февраля 2025, 21:10
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иллюстративное фото: Министерство обороны Украины
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Вчера, 26 февраля, Воздушные силы ВСУ успешно атаковали пункт управления БпЛА 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии РФ в селе Нестерянка Пологовского района Запорожской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Данный военный объект использовался противником для управления, хранения и обслуживания БпЛА вс рф", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Силы обороны будут продолжать уничтожать войска РФ.

Напомним, 25 февраля Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по командно-наблюдательному пункту 1429 мотострелкового полка РФ возле села Копани Пологовского района Запорожской области. Россияне понесли потери.

Ранее сообщалось, что Силы обороны поразили позиции российского 2-го мотострелкового батальона в Запорожской области. В результате было уничтожено место дислокации войск РФ.

РФ оккупанты ВСУ Генштаб Запорожская область БПЛА потери россиян Воздушные силы
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