Жирная цель: на Запорожье Воздушные силы поразили российский пункт управления БпЛА
Вчера, 26 февраля, Воздушные силы ВСУ успешно атаковали пункт управления БпЛА 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии РФ в селе Нестерянка Пологовского района Запорожской области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"Данный военный объект использовался противником для управления, хранения и обслуживания БпЛА вс рф", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Силы обороны будут продолжать уничтожать войска РФ.
Напомним, 25 февраля Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по командно-наблюдательному пункту 1429 мотострелкового полка РФ возле села Копани Пологовского района Запорожской области. Россияне понесли потери.
Ранее сообщалось, что Силы обороны поразили позиции российского 2-го мотострелкового батальона в Запорожской области. В результате было уничтожено место дислокации войск РФ.