Мощные взрывы и пожары: Силы обороны атаковали стратегические заводы РФ

фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 4 марта Силы обороны Украины атаковали важные объекты на территории России, задействованные в обеспечении оккупационной армии РФ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Боевую задачу выполнили подразделения Сил беспилотных систем ВСУ совместно с другими составляющими Сил обороны Украины.

Так, в Ростовской области под удар попала нефтеперекачивающая инфраструктура оккупантов.

"Зафиксированы мощные взрывы и пожар на территории цели", – заявили в Генштабе.

Также зафиксированы попадания по производственным мощностям Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Противник противодействовал средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО. Известно, что на предприятии возник пожар.

Кроме того, ночью мощные взрывы гремели в районе Сохрановского линейно-производственного управления магистральных газопроводов в Ростовской области.

Подробная информация о последствиях поражения всех вражеских объектов уточняется.

Напомним, в ночь на 24 февраля Силы обороны Украины атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Это предприятие – один из крупнейших российских НПЗ, задействованный в обеспечении оккупационной армии РФ.