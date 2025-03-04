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04 марта 2025, 19:00

Мощные взрывы и пожары: Силы обороны атаковали стратегические заводы РФ

04 марта 2025, 19:00
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фото: Генштаб ВСУ
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В ночь на 4 марта Силы обороны Украины атаковали важные объекты на территории России, задействованные в обеспечении оккупационной армии РФ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Боевую задачу выполнили подразделения Сил беспилотных систем ВСУ совместно с другими составляющими Сил обороны Украины.

Так, в Ростовской области под удар попала нефтеперекачивающая инфраструктура оккупантов.

"Зафиксированы мощные взрывы и пожар на территории цели", – заявили в Генштабе.

Также зафиксированы попадания по производственным мощностям Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Противник противодействовал средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО. Известно, что на предприятии возник пожар.

Кроме того, ночью мощные взрывы гремели в районе Сохрановского линейно-производственного управления магистральных газопроводов в Ростовской области.

Подробная информация о последствиях поражения всех вражеских объектов уточняется.

Напомним, в ночь на 24 февраля Силы обороны Украины атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Это предприятие – один из крупнейших российских НПЗ, задействованный в обеспечении оккупационной армии РФ.

РФ война пожар ВСУ Генштаб Завод Силы беспилотных систем НПЗ нефтебаза
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