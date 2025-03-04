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04 марта 2025, 11:04

В Белом доме сделали громкое заявление о Зеленском

04 марта 2025, 11:04
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фото: из открытых источников
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Белый дом обвинил Владимира Зеленского в нежелании идти на договоренности с США и заявил, что Америка устала платить за войну

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайт Ливитт в комментарии для Fox Business, передает RegioNews.

По ее словам, Зеленский был близок к подписанию экономического соглашения о природных ресурсах, однако отказался от него.

"В пятницу Зеленский должен был подписать важное соглашение, но он поспешил и укусил кормящую руку. США и американцы устали платить за эту войну. Трамп хочет договориться, но Зеленский, кажется, пока не готов к этому", – заявила Ливитт.

Она также отметила, что украинский лидер должен поблагодарить США и налогоплательщиков, которые финансируют безопасность его страны, а его риторика вызывает напряжение в отношениях между Вашингтоном и Киевом.

Напомним, США по указанию президента Дональда Трампа ставят на паузу всю военную помощь для Украины.

Ранее мы рассказывали, как американские конгрессмены реагируют на остановку помощи.

Белый Дом США Зеленский Кэролайн Ливитт Дональд Трамп военная помощь
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