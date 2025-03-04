В Белом доме сделали громкое заявление о Зеленском

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Белый дом обвинил Владимира Зеленского в нежелании идти на договоренности с США и заявил, что Америка устала платить за войну

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайт Ливитт в комментарии для Fox Business, передает RegioNews.

По ее словам, Зеленский был близок к подписанию экономического соглашения о природных ресурсах, однако отказался от него.

"В пятницу Зеленский должен был подписать важное соглашение, но он поспешил и укусил кормящую руку. США и американцы устали платить за эту войну. Трамп хочет договориться, но Зеленский, кажется, пока не готов к этому", – заявила Ливитт.

Она также отметила, что украинский лидер должен поблагодарить США и налогоплательщиков, которые финансируют безопасность его страны, а его риторика вызывает напряжение в отношениях между Вашингтоном и Киевом.

Напомним, США по указанию президента Дональда Трампа ставят на паузу всю военную помощь для Украины.

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