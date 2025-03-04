06:45  04 марта
Обновление в Резерв+: в электронных направлениях на ВВК появилась дата прибытия на медосмотр
01:05  04 марта
Работал HIMARS: Силы обороны уничтожили новейшую российскую САУ "Мальва"
06:05  04 марта
Сокровища в чемодане: киевлянка хотела выехать из Украины с коллекцией старинных монет
UA | RU
UA | RU
04 марта 2025, 08:58

Приостановка помощи от США: что говорят в Конгрессе

04 марта 2025, 08:58
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

США по указанию Дональда Трампа ставят на паузу всю военную помощь для Украины. Речь идет прежде всего о ракетах ПВО, боеприпасах к HIMARS и артиллерии

О том, как на это сообщение реагируют конгрессмены, рассказал корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярош, передает RegioNews.

"Этот акт возмездия против нашего союзника, стоящего на передовой защите свободы и демократии, не только позорный, он опасен... Я призываю администрацию изменить курс", – отметила сенатор-демократка Джин Шагин, сопредседатель комитета Сената по иностранным отношениям.

Со схожими заявлениями выступили другие законодатели-демократы.

Конгрессмен-республиканец Чип Рой в эфире CNN заявил, что Дональд Трамп мог бы остановить военную помощь для Украины еще раньше.

"Это то, что должен сделать президент. Честно говоря, он мог бы это сделать до пятничной перепалки с Зеленским. Президент сказал, что есть три пути: либо вы проиграете, либо втягиваете нас в войну, либо заключаете перемирие. И президент прав, избрав перемирие".

Решение об остановке военной помощи приветствовали также другие республиканцы из MAGA-крыла. Но в партии были и те, кто выступил против такого шага, - в частности, сенатор Сьюзен Коллинс:

"Я не думаю, что мы должны останавливать наши усилия. Украинцы проливают кровь... Я не отказываюсь от своей поддержки Украины".

Пока неясно, насколько длинной будет пауза в снабжении оружия, и может ли на это сейчас как-то повлиять Конгресс. The New York Times пишет, что перерыв будет продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не определит, что Украина продемонстрировала "добросовестную готовность к мирным переговорам с Россией".

Как отмечает журналист, в прошлый раз, когда Дональд Трамп объявил о приостановлении поставок оружия для Украины в 2019 году, это в конечном счете привело к тому, что демократы в Палате представителей объявили ему импичмент (хотя впоследствии Сенат оправдал президента). В этот раз обе палаты Конгресса контролируются республиканцами.

Напомним, в Белом доме подтвердили, что президент Дональд Трамп отдал приказ приостановить военную помощь США Украине.

Ранее мы сообщали, что после скандальной встречи украинского и американского президентов Трамп заявил, что Путин хочет мира, а Зеленский – войны.

Дональд Трамп Украина США конгресс военная помощь
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Россияне атаковали беспилотником Херсон: ранен мужчина
04 марта 2025, 09:41
Украинская ПВО сбила 65 из 99 вражеских БпЛА
04 марта 2025, 09:26
Ночная атака на Днепропетровщину: повреждена АЗС
04 марта 2025, 09:11
В Генштабе назвали потери россиян за последние сутки
04 марта 2025, 08:40
Стало известно, о чем Трамп будет говорить в обращении к Конгрессу
04 марта 2025, 08:10
В Херсонской области на мине взорвался 62-летний мужчина
04 марта 2025, 07:48
Обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировали 122 взрыва
04 марта 2025, 07:30
США приостановили всю военную помощь Украине: что сказали в Белом доме
04 марта 2025, 07:12
Обновление в Резерв+: в электронных направлениях на ВВК появилась дата прибытия на медосмотр
04 марта 2025, 06:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »