Приостановка помощи от США: что говорят в Конгрессе

США по указанию Дональда Трампа ставят на паузу всю военную помощь для Украины. Речь идет прежде всего о ракетах ПВО, боеприпасах к HIMARS и артиллерии

О том, как на это сообщение реагируют конгрессмены, рассказал корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярош, передает RegioNews.

"Этот акт возмездия против нашего союзника, стоящего на передовой защите свободы и демократии, не только позорный, он опасен... Я призываю администрацию изменить курс", – отметила сенатор-демократка Джин Шагин, сопредседатель комитета Сената по иностранным отношениям.

Со схожими заявлениями выступили другие законодатели-демократы.

Конгрессмен-республиканец Чип Рой в эфире CNN заявил, что Дональд Трамп мог бы остановить военную помощь для Украины еще раньше.

"Это то, что должен сделать президент. Честно говоря, он мог бы это сделать до пятничной перепалки с Зеленским. Президент сказал, что есть три пути: либо вы проиграете, либо втягиваете нас в войну, либо заключаете перемирие. И президент прав, избрав перемирие".

Решение об остановке военной помощи приветствовали также другие республиканцы из MAGA-крыла. Но в партии были и те, кто выступил против такого шага, - в частности, сенатор Сьюзен Коллинс:

"Я не думаю, что мы должны останавливать наши усилия. Украинцы проливают кровь... Я не отказываюсь от своей поддержки Украины".

Пока неясно, насколько длинной будет пауза в снабжении оружия, и может ли на это сейчас как-то повлиять Конгресс. The New York Times пишет, что перерыв будет продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не определит, что Украина продемонстрировала "добросовестную готовность к мирным переговорам с Россией".

Как отмечает журналист, в прошлый раз, когда Дональд Трамп объявил о приостановлении поставок оружия для Украины в 2019 году, это в конечном счете привело к тому, что демократы в Палате представителей объявили ему импичмент (хотя впоследствии Сенат оправдал президента). В этот раз обе палаты Конгресса контролируются республиканцами.

Напомним, в Белом доме подтвердили, что президент Дональд Трамп отдал приказ приостановить военную помощь США Украине.

Ранее мы сообщали, что после скандальной встречи украинского и американского президентов Трамп заявил, что Путин хочет мира, а Зеленский – войны.