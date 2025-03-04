06:45  04 марта
Обновление в Резерв+: в электронных направлениях на ВВК появилась дата прибытия на медосмотр
01:05  04 марта
Работал HIMARS: Силы обороны уничтожили новейшую российскую САУ "Мальва"
06:05  04 марта
Сокровища в чемодане: киевлянка хотела выехать из Украины с коллекцией старинных монет
UA | RU
UA | RU
04 марта 2025, 07:12

США приостановили всю военную помощь Украине: что сказали в Белом доме

04 марта 2025, 07:12
Читайте також українською мовою
фото: Atlantic Council
Читайте також
українською мовою

Президент Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь США Украине

Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя Белого дома, сообщает RegioNews.

"Президент четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы", – сказал представитель Белого дома.

Другой чиновник сказал, что пауза будет касаться всей военной техники, еще не находящейся в Украине.

Ранее Bloomberg, сославшись на источник в Пентагоне, сообщил, что Трамп распорядился остановить всю военную помощь Украине.

По словам высокопоставленного чиновника из Министерства обороны, США прекращают всю текущую военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что лидеры страны продемонстрируют искреннюю приверженность миру.

Чиновник сказал, что все военное оборудование США, которое сейчас не находится в Украине, будет приостановлено. В частности, оружие, находящееся транзитом в пути на самолетах и кораблях, или ожидающее в транзитных зонах в Польше. Сделать паузу Трамп приказал главе Пентагона Питу Хегсету.

По данным Государственного департамента Соединенных Штатов, за три года полномасштабной войны США выделили Украине 65,9 миллиарда долларов военной помощи.

Почти половину этих средств федеральное правительство вложило в финансирование государственного заказа на производство оружия для американской армии, чтобы заменить вооружение, которое было отправлено в Украину из составов Вооруженных сил США.

За три года полномасштабной войны Вашингтон предоставил Киеву более трех миллионов артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Кроме того, администрация Байдена также закупала снаряды советского образца в третьих странах, таких как Египет или Пакистан, и передавала их Украине.

Напомним, что 28 февраля в Овальном кабинете произошла ссора между президентом Украины Зеленским, президентом США Трампом и вице-президентом США Венсом. В споре Зеленский настаивал на гарантиях безопасности для Украины, а американская сторона – говорила о том, что Украина не может диктовать условия и должна заканчивать войну.

После этого Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не хочет мира. Он заявил, что в Овальном кабинете украинский лидер "перегнул палку". В то же время, уже 3 марта Трамп анонсировал важное решение, о котором он объявит во вторник, 4 марта.

Дональд Трамп США военная помощь оружие Белый Дом Украина поставка оружия
У ЕС есть несколько планов прекращения войны в Украине - СМИ
03 марта 2025, 21:05
"Америка это долго терпеть не станет": Трамп жестко отреагировал на заявление Зеленского о продолжительной войне
03 марта 2025, 20:07
В Белом Доме требуют прощения от Зеленского
03 марта 2025, 18:47
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
В Херсонской области на мине взорвался 62-летний мужчина
04 марта 2025, 07:48
Обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировали 122 взрыва
04 марта 2025, 07:30
Обновление в Резерв+: в электронных направлениях на ВВК появилась дата прибытия на медосмотр
04 марта 2025, 06:45
Сокровища в чемодане: киевлянка хотела выехать из Украины с коллекцией старинных монет
04 марта 2025, 06:05
В Ровенской области трактор провалился под лед: водитель погиб
04 марта 2025, 05:35
Бригада "Месть" показала, как "рубит" оккупантов в Донецкой области
04 марта 2025, 04:30
На Винниччине из-за курения произошел пожар: погибла женщина
04 марта 2025, 03:55
Появились кадры ночной работы тяжелых бомберов "Баба Яга" по россиянам на Харьковщине
04 марта 2025, 03:00
Войска РФ ударили по детской поликлинике в Сумах: возник пожар
04 марта 2025, 02:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »