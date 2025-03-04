США приостановили всю военную помощь Украине: что сказали в Белом доме

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Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя Белого дома, сообщает RegioNews.

"Президент четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы", – сказал представитель Белого дома.

Другой чиновник сказал, что пауза будет касаться всей военной техники, еще не находящейся в Украине.

Ранее Bloomberg, сославшись на источник в Пентагоне, сообщил, что Трамп распорядился остановить всю военную помощь Украине.

По словам высокопоставленного чиновника из Министерства обороны, США прекращают всю текущую военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что лидеры страны продемонстрируют искреннюю приверженность миру.

Чиновник сказал, что все военное оборудование США, которое сейчас не находится в Украине, будет приостановлено. В частности, оружие, находящееся транзитом в пути на самолетах и кораблях, или ожидающее в транзитных зонах в Польше. Сделать паузу Трамп приказал главе Пентагона Питу Хегсету.

По данным Государственного департамента Соединенных Штатов, за три года полномасштабной войны США выделили Украине 65,9 миллиарда долларов военной помощи.

Почти половину этих средств федеральное правительство вложило в финансирование государственного заказа на производство оружия для американской армии, чтобы заменить вооружение, которое было отправлено в Украину из составов Вооруженных сил США.

За три года полномасштабной войны Вашингтон предоставил Киеву более трех миллионов артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Кроме того, администрация Байдена также закупала снаряды советского образца в третьих странах, таких как Египет или Пакистан, и передавала их Украине.

Напомним, что 28 февраля в Овальном кабинете произошла ссора между президентом Украины Зеленским, президентом США Трампом и вице-президентом США Венсом. В споре Зеленский настаивал на гарантиях безопасности для Украины, а американская сторона – говорила о том, что Украина не может диктовать условия и должна заканчивать войну.

После этого Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не хочет мира. Он заявил, что в Овальном кабинете украинский лидер "перегнул палку". В то же время, уже 3 марта Трамп анонсировал важное решение, о котором он объявит во вторник, 4 марта.