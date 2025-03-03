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03 марта 2025, 15:44

Удар РФ по полигону ВСУ на Днепропетровщине: сколько раненых и погибших

03 марта 2025, 15:44
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Фото: YouTube
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Журналист Юрий Бутусов поделился деталями удара россиян по полигону на Днепропетровщине. Он подчеркнул, что это был полигон, где дислоцируется 168-й батальон резерва.

Об этом на своем YouTube рассказал журналист Юрий Бутусов, передает RegioNews.

Журналист сообщил, что количество жертв около 130 человек. Среди них – 32 погибших. При этом по другим данным, которые он озвучил, эта цифра больше – 39.

По словам журналиста, россияне нанесли ракетный удар по учебному центру ОК "Восток" Сухопутных войск ВСУ. Юрий Бутусов добавил, что речь идет о полигоне в поселке Черкасское, где дислоцируется 168-й батальон резерва. По его словам, там почти все военные - это люди после СЗЧ, которые самовольно покинули части и пытаются переместиться в другую воинскую часть и живут около двух месяцев в большом скоплении.

"Вражеский дрон залетел в центральную Украину, это не первый раз. Все знают, что они это делают, тем не менее, сделал это незамеченным", - заявил журналист.

Напомним, что россияне 1 марта нанесли ракетный удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области. Государственное бюро расследований уже начало уголовное производство. Правоохранители отмечают важность наказать всех виновных.

На трагедию уже отреагировал главнокомандующий Александр Сырский. Он заявил, что россияне атаковали полигон ракетой "Искандер-М". Он также заявил, что уже ведется расследование. Также генерал выразил соболезнования близким погибших защитников.

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