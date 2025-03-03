Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 3 марта
За прошедшие сутки, 2 марта, Силы обороны Украины уничтожили 1 350 российских захватчиков, два средства ПВО, 11 танков, 16 боевых бронированных машин и 60 артсистем врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 878 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Напомним, в ночь 3 марта российская армия выпустила по Украине 83 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 46 дронов, еще 31 — локационно потеряны.
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