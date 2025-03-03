Ракетный удар по полигону на Днепропетровщине: ГБР открыло уголовное производство

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского ракетного удара по полигону на Днепропетровщине

Об этом сообщил пресс-центр ГБР, передает RegioNews.

В бюро отмечают важность тщательного и непредвзятого расследования для установления всех обстоятельств трагедии и привлечения виновных к ответственности.

В настоящее время продолжаются следственные действия. На месте трагедии работает специальная группа правоохранителей.

"Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке)", ― говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 1 марта, россияне нанесли удар по полигону в Днепропетровской области, где находились украинские военные. К сожалению, есть погибшие и раненые. Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый заявил, что в настоящее время продолжается расследование обстоятельств трагедии и "все виновные будут наказаны".