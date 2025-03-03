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03 марта 2025, 15:29

Главком ВСУ Сырский подтвердил удар по воинской части ВСУ в Днепропетровской области: есть первые кадровые решения

03 марта 2025, 15:29
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Фото: YouTube
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал заявление после ракетной атаки воинской части в Днепропетровской области. Генерал рассказал, что произошло, и сообщил о первых решениях

Об этом сообщил Александр Сырский в Telegram, передает RegioNews.

По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины, для проведения расследования отстранили от исполнения обязанностей начальника центра подготовки подразделений и командира воинской части. Сырский также официально подтвердил сам факт удара РФ по воинской части на полигоне Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области.

Генерал рассказал, что россияне нанесли удар ракетой "Искандер-М" с кассетным снаряжением. В результате атаки ранены и погибли. На месте трагедии работают представители комплексной комиссии с начальником Главного управления военной службы правопорядка ВСУ.

В частности, главнокомандующий поставил командующим всех родов войск проверить следующее:

  • Выполнение требований своевременного оповещения о ракетной опасности;
  • Соблюдение запрета на размещение личного состава в открытой местности;
  • Размещение военных в защищенных сооружениях, обеспечивающих надлежащий уровень безопасности.
  • Главнокомандующий отметил необходимость инженерного обустройства укрытий и проведения учебных занятий вне незащищенных участков.

Генерал также выразил соболезнования близким погибших защитников Украины. Он добавил, что россияне дорого заплатят за это преступление.

Напомним, что в субботу, 1 марта, россияне нанесли ракетный удар по полигону в Днепропетровской области. Там находились украинские военные, среди которых, к сожалению, ранены и погибли. Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый заявил, что уже проводят расследование, а все виновные будут наказаны.

Впоследствии стало известно, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту гибели и ранения украинских военных в результате удара по полигону на Днепропетровщине. Известно, что производство открыто по ч. 4 ст. 425 УК Украины – небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке.

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