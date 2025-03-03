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03 березня 2025, 15:44

Удар РФ по полігону ЗСУ на Дніпропетровщині: скільки поранених і загиблих

03 березня 2025, 15:44
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Фото: YouTube
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Журналіст Юрій Бутусов поділився деталями щодо удару росіян по полігону на Дніпропетровщині. Він підкреслив, що це був полігон, де дислокується 168-й батальйон резерву

Про це на своєму YouTube розповів журналіст Юрій Бутусов, передає RegioNews.

Журналіст повідомив, що кількість жертв загалом близько 130 осіб. Серед них - 32 загиблих. При цьому за іншими даними, які він озвучив, ця цифра більша - 39.

За словами журналіста, росіяни завдали ракетний удар по навчальному центру ОК "Схід” Сухопутних військ ЗСУ. Юрій Бутусов додав, що йдеться про полігон в селищі Черкаське, де дислокується 168-й батальйон резерву. За його словами, там майже всі військові - це люди після СЗЧ, які самовільно залишили частини і намагаються переміститися в іншу військову частину та живуть близько двох місяців у великому скупченні.

"Ворожий дрон залетів у центральну Україну, це не перший раз. Всі знають, що вони це роблять, тим не менше, зробив це непоміченим" - заявив журналіст.

Нагадаємо, що росіяни 1 березня завдали ракетного удару по полігону ЗСУ в Дніпетровській області. Державне бюро розслідувань вже розпочало кримінальне провадження. Правоохоронці наголошують на важливості покарати всіх винних.

На трагедію вже відреагував головнокомандувач Олександр Сирський. Він заявив, що росіяни атакували полігон ракетою "Іскандер-М". Він також заявив, що вже триває розслідування. Також генерал висловив співчуття близьким загиблих захисників.

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