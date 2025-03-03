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03 марта 2025, 10:45

РФ ударила "Искандером" по полигону на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые, продолжается проверка

03 марта 2025, 10:45
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В субботу, 1 марта, россияне нанесли ракетный удар по полигону в Днепропетровской области, где находились украинские военные. К сожалению, есть погибшие и раненые. Компетентные органы проверяют и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый, передает RegioNews.

Он заявил, что в настоящее время продолжается расследование обстоятельств трагедии и "все виновные будут наказаны".

"Трагедия на полигоне — это ужасное последствие вражеского удара. Я лично слежу за каждым шагом, чтобы выяснить все посекундно. Потому что мне тоже болит. Потому что изнутри разъедает гнев.

Ждал первые данные, чтобы не быть голословным, и теперь должен предупредить: каждый, кто принимал решение в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, все понесут ответственность. Никто не скроется за объяснениями или формальными рапортами", - говорится в сообщении.

Михаил Драпатий назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, чтобы ни одна деталь не осталась без внимания, а виновные были названы и не смогли "отмазаться".

Он заявил, что потребует строжайшего наказания для тех, "кто годами войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, тех, кто "затягивает" военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью, тех, кто самоутверждается не в бою, а угнетая подчиненных".

"Мы являемся свидетелями несвоевременно принятых решений и неусвоенных уроков. Призываю еще и еще раз всех генералов, офицеров, сержантов и солдат Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины: мы должны избавиться от формализма, бюрократии и легкомыслия. Каждый из нас несет ответственность за жизнь своих собратьев. И в бою, и в тылу", ― подчеркнул Михаил Драпатый.

Напомним, численность воюющей против Украины сухопутной оккупационной армии РФ составляет около 620 тысяч человек. Кроме того, есть тыловые подразделения войск врага.

РФ война погибшие ВСУ трагедия Днепропетровская область ракетный удар пострадавшие проверка Михаил Драпатый
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