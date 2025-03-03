РФ ударила "Искандером" по полигону на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые, продолжается проверка

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В субботу, 1 марта, россияне нанесли ракетный удар по полигону в Днепропетровской области, где находились украинские военные. К сожалению, есть погибшие и раненые. Компетентные органы проверяют и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый, передает RegioNews.

Он заявил, что в настоящее время продолжается расследование обстоятельств трагедии и "все виновные будут наказаны".

"Трагедия на полигоне — это ужасное последствие вражеского удара. Я лично слежу за каждым шагом, чтобы выяснить все посекундно. Потому что мне тоже болит. Потому что изнутри разъедает гнев. Ждал первые данные, чтобы не быть голословным, и теперь должен предупредить: каждый, кто принимал решение в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, все понесут ответственность. Никто не скроется за объяснениями или формальными рапортами", - говорится в сообщении.

Михаил Драпатий назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, чтобы ни одна деталь не осталась без внимания, а виновные были названы и не смогли "отмазаться".

Он заявил, что потребует строжайшего наказания для тех, "кто годами войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, тех, кто "затягивает" военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью, тех, кто самоутверждается не в бою, а угнетая подчиненных".

"Мы являемся свидетелями несвоевременно принятых решений и неусвоенных уроков. Призываю еще и еще раз всех генералов, офицеров, сержантов и солдат Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины: мы должны избавиться от формализма, бюрократии и легкомыслия. Каждый из нас несет ответственность за жизнь своих собратьев. И в бою, и в тылу", ― подчеркнул Михаил Драпатый.

Напомним, численность воюющей против Украины сухопутной оккупационной армии РФ составляет около 620 тысяч человек. Кроме того, есть тыловые подразделения войск врага.