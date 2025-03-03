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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив заяву після ракетної атаки військової частини на Дніпропетровщині. Генерал розповів, що сталося, і повідомив про перші рішення

Про це повідомив Олександр Сирський у Telegram, передає RegioNews.

За словами головнокомандувача Збройних сил України, для проведення розслідування усунули від виконання обов'язків начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини. Сирський також офіційно підтвердив сам факт удару РФ по військовій частині на полігоні Сухопутних військ ЗСУ в Дніпропетровській області.

Генерал розповів, що росіяни завдали удару ракетою "Іскандер-М" із касетним спорядженням. Внаслідок атаки є поранені та загиблі. На місці трагедії працюють представники комплексної комісії з начальником Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ.

Зокрема, головнокомандувач поставив командувачам усіх родів військ перевірити наступне:

Виконання вимог щодо своєчасного оповіщення про ракетну небезпеку;

Дотримання заборони на розміщення особового складу на відкритій місцевості;

Розміщення військових у захищених спорудах, які забезпечують належний рівень безпеки.

Головнокомандувач наголосив на необхідності інженерного облаштування укриттів та проведення навчальних занять поза межами незахищених ділянок.

Генерал також висловив співчуття близьким загиблих захисників України. Він додав, що росіяни дорого заплатять за цей злочин.

Нагадаємо, що в суботу, 1 березня, росіяни завдали ракетного удару по полігону у Дніпропетровській області. Там знаходились українські військові, серед яких, на жаль, є поранені та загиблі. Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майор Михайло Драпатий заявив, що вже проводять розслідування, а всі винні будуть покарані.

Згодом стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військових внаслідок удару по полігону на Дніпропетровщині. Відомо, що провадження відкрито за ч. 4 ст. 425 КК України - недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.