Атака БпЛА на Кривой Рог: повреждены промышленное предприятие, медучреждение и дома
В Кривом Роге Днепропетровской области из-за атаки БпЛА в ночь на 3 марта повреждены промышленное предприятие, медучреждение и дома. Ранена женщина
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"В Кривом Роге в результате атаки пострадала 52-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте. Лечиться будет дома", - говорится в сообщении.
В городе повреждены промышленное предприятие, медучреждение, шесть многоэтажек и авто. Из-за атаки произошел пожар, его потушили.
Сергей Лысак добавил, что вечером и утром оккупанты обстреливали Никопольщину. Дроны-камикадзе били по Мировской и Марганецкой общинам. К счастью, погибших и раненых нет.
Кроме того, защитники неба сбили семь вражеских БпЛА на Днепропетровщине.
Напомним, в ночь на 3 марта российские войска ударили по Кривому Рогу дроном. В результате вражеской атаки пострадала мирная жительница.