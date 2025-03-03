Атака БпЛА на Кривой Рог: повреждены промышленное предприятие, медучреждение и дома

фото: Сергей Лысак

В Кривом Роге Днепропетровской области из-за атаки БпЛА в ночь на 3 марта повреждены промышленное предприятие, медучреждение и дома. Ранена женщина

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"В Кривом Роге в результате атаки пострадала 52-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте. Лечиться будет дома", - говорится в сообщении.

В городе повреждены промышленное предприятие, медучреждение, шесть многоэтажек и авто. Из-за атаки произошел пожар, его потушили.

Сергей Лысак добавил, что вечером и утром оккупанты обстреливали Никопольщину. Дроны-камикадзе били по Мировской и Марганецкой общинам. К счастью, погибших и раненых нет.

Кроме того, защитники неба сбили семь вражеских БпЛА на Днепропетровщине.

Напомним, в ночь на 3 марта российские войска ударили по Кривому Рогу дроном. В результате вражеской атаки пострадала мирная жительница.