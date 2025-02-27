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27 февраля 2025, 10:43

Чиновники ВСУ организовали коррупционную схему в ТЦК Киева и Волыни: детали

27 февраля 2025, 10:43
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фото: ГБР
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Правоохранители объявили подозрение двум чиновникам командования одного из родов войск ВСУ, организовавших незаконную схему обновления военно-учетных данных в одном из ТЦК и СП Киева и одном из ТЦК Волынской области

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

В январе 2025 года подполковник сообщил одному из военнообязанных, чо у него есть знакомые в ТЦК и СП Киева. При их "содействии" он мог бы обновить военно-учетные данные и внести необходимые сведения в реестр "Оберег". Стоимость таких "услуг" составила 4000 долларов. После прохождения всей необходимой процедуры обновления военно-учетных данных чиновник получил оговоренную им сумму.

Впоследствии, во время встреч с другими военнообязанными, подполковник сообщил, что имеет другой налаженный механизм по обновлению военно-учетных данных через один из ТЦК и СП Волынской области и может помочь сделать это за деньги. Он пояснил, что его руководитель, полковник командования, бывший областной военный комиссар указанного региона и имеет соответствующие связи. Подполковник подчеркнул, что "клиентам" даже не нужно ехать в Волынскую область. Он заверил, что самостоятельно заполнит необходимые заявления, оформит фиктивный договор аренды о проживании "клиентов" на территории области, пройдет за них ВВК, однако стоимость таких услуг уже составила 9000 долларов.

В феврале 2025 года полковник из командования одного из родов войск ВСУ, связался с и.о. начальника одного из ТЦК и СП Волынской области и попросил помочь его подчиненному за соответствующее денежное вознаграждение.

За это время схемой воспользовались трое военнообязанных, которые передали двумя частями 9 и 13 тысяч долларов.

Правоохранители задержали фигурантов при получении третьей части взятки.

Чиновникам сообщили о подозрении. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Продолжаются следственные действия с целью уведомления о подозрении другим чиновникам ТЦК Киева и ТЦК Волынской области, действовавших в сговоре с фигурантами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области будут судить работников ТКЦ, которые зарабатывали на военнообязанных до 150 тысяч долларов в месяц.

ГБР взятка чиновники задержание ВСУ ТЦК коррупционная схема
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