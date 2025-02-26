В Ивано-Франковском ТЦК отреагировали на обвинения блоггера об избиении
На Прикарпатье руководство ТЦК и СП отвергает обвинения блоггера Андрея Тимкива об избиении
Как передает RegioNews, об этом говорится на странице Ивано-Франковского центра комплектования и социальной поддержки в Facebook.
В ведомстве уверяют, что мужчине предложили проехать в 2 отдела Калушского РТЦК и СП для уточнения учетных данных. Мужчина якобы начал угрожать публичной оглаской в социальных сетях, заявляя, что является известным блоггером с большой аудиторией подписчиков.
"Андрей Т. вел себя агрессивно, никакой физической силы к нему не применяли", - говорится в сообщении.
В ТЦК отмечают, что информация блоггера о том, что военные были в состоянии алкогольного опьянения, откровенная клевета и ложь.
"Подобное поведение указывает на сознательное уклонение от мобилизационных обязанностей и попытку использовать медийную активность как средство избегания ответственности", - отметили в ведомстве.
По словам блоггера, его затащили в авто, всю дорогу угрожали тем, что вывезут в лес и убьют. Мужчина также заявил, что его избивали и отбирали личные вещи.
Напомним, в Тернопольской области будут судить работников ТКЦ, которые зарабатывали на военнообязанных до 150 тысяч долларов в месяц.