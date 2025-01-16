"Это фильтрация населения": нардеп раскритиковал действия ТЦК в Харькове

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook нардепа.

"Я понимаю, как важно выполнение мобилизационных мероприятий. Это действительно важно для поддержки личного состава, для поддержки государства и для того, чтобы фронт был стабилен. Но, уважаемые коллеги, то, что происходит в Харькове, неприемлемо. Это тотальная блокировка улиц блоками, когда авто даже не могут выехать. Это какая-то, простите меня, фильтрация населения. Да, это ненадлежащие средства, ненадлежащие меры, которые принимаются", – отметил Бакумов.

Также нардеп заявил, что в Харькове перестал работать малый и средний бизнес из-за отсутствия надлежащей системы бронирования.

Кроме того, Бакумов напомнил и о недавнем инциденте между работниками ТЦК и адвокаткой.

"Это ненадлежащие меры, которые принимаются. Избиение сотрудниками ТЦК женщины-адвокатки Юлии Палагиной в городе Харьков в медицинском учреждении... Которая не могла оказать соответствующую юридическую помощь своему клиенту. Это что за ОПГ (организованная преступная группа, – ред.)?" – заявил он.

Бакумов призвал Генштаб, Министерство обороны и Министерство внутренних дел поставить "адекватную задачу по выполнению мобилизационных планов" и взять ситуацию под контроль.

Напомним, в конце Харьковской области провели 39 обысков у работников районных ТЦК и ВЛК, которые фигурируют по делу о фальсификации документов для уклонения от мобилизации.