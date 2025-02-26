В Кропивницком мужчина стрелял в работника ТЦК
Жителя Кропивницкого подозревают в покушении на убийство в отношении работника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)
Об этом Суспільному 26 февраля рассказала представитель полиции области Виталина Бевзенко, передает RegioNews.
Подозреваемым оказался 19-летний местный житель. Его уже задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
У стрелка изъяли вещественное доказательство: предмет похож на пистолет, направленный для проведения экспертизы.
По факту возбуждено уголовное производство по ст.15 и ч.2 п.8 ст.115 Уголовного кодекса Украины — Покушение на убийство.
Покушение на умышленное убийство может стоить злоумышленнику 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Ивано-Франковском ТЦК отреагировали на обвинения блоггера об избиении.