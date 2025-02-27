Потери врага по состоянию на 27 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери российских окупантов по состоянию на утро четверга, 27 февраля 2025 года
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Генштаба в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 870700 (+1170) человек,
- танков ‒ 10201 (+19) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21183 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 23686 (+34) ед,
- РСЗО – 1299 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1085 (+2) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 26961 (+194),
- крылатые ракеты ‒ 3064 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 38702 (+120) ед,
- специальная техника ‒ 3759 (+0)
Напомним, ВСУ уничтожили FPV-дронами склад боеприпасов кафиров на Купянском направлении.
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