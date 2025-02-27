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27 февраля 2025, 07:25

Потери врага по состоянию на 27 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ

27 февраля 2025, 07:25
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фото: иллюстративное
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери российских окупантов по состоянию на утро четверга, 27 февраля 2025 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Генштаба в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 870700 (+1170) человек,
  • танков ‒ 10201 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21183 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 23686 (+34) ед,
  • РСЗО – 1299 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1085 (+2) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 26961 (+194),
  • крылатые ракеты ‒ 3064 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 38702 (+120) ед,
  • специальная техника ‒ 3759 (+0)

Напомним, ВСУ уничтожили FPV-дронами склад боеприпасов кафиров на Купянском направлении.

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