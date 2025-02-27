РФ выпустила по Украине 166 ударных дронов: как отработала ПВО
В ночь на четверг, 27 февраля, российская армия запустила по территории Украины 166 ударных дронов по типу Shahed
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбивание 90-х ударных БпЛА типа Shahed и других типов беспилотников в 11 областях.
Еще 72 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Черниговщина и Сумщина.
Напомним, в одном из районов Киевской области в результате падения обломков БПЛА возник пожар на промышленном объекте.
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