Буданов заявил об уничтожении армии РФ

фото: иллюстративное

Как передает RegioNews, об этом сообщил в интервью Укринформу глава Главного управления разведки Министерство обороны Кирилл Буданов.

По словам главы ГУР, профессиональная армия РФ была уничтожена в первые два года полномасштабной войны.

"Далее Россия воюет мобилизованными. Хотя формально все они – контрактники, но подход – тот же, то есть человека забирают, максимум две недели – и он на фронте. Они воюют чисто численностью", – говорит Буданов.

Главный разведчик Украины отметил, что на фронте россияне "двигаются вперед", однако совершенно не теми темпами, на которые рассчитывали. Продвигаться РФ позволяет человеческий потенциал и мобилизационный ресурс.

"Они двигаются вперед – это совершенно не те темпы, на которые они рассчитывали. Да, по большинству участков их удалось остановить, перманентно на определенных участках они преуспевают", - подытожил Буданов.

Напомним, Буданов отреагировал на гибель журналистки и ее мужа во время ночной атаки РФ в Киевскую область.