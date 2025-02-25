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25 февраля 2025, 16:31

"Точно не закончится в 2025": нардеп Костенко о завершении войны в Украине

25 февраля 2025, 16:31
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фото: иллюстративное
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Народный депутат, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ Роман Костенко прокомментировал возможность завершения войны в текущем году

Об этом он сказал в комментарии журналистке Новости. Live, передает RegioNews.

Глава оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко отметил, что не верит в полное завершение войны в 2025 году. Однако он допустил прекращение огня на время.

По его словам, основным вопросом является сколь долго продержатся такие договоренности, если они будут.

"Я пережил десятки перемирий. Некоторые продолжались три дня, другие — несколько минут или даже секунд. Пока в Киеве говорили о перемирии, мы в окопах просто смеялись над этим и продолжали бой", — добавил нардеп.

Напомним, недавний опрос показал, что большинство поляков хотят скорейшего завершения войны в Украине.

Костенко Роман перемирие война
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