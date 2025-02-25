В Житомирской области в результате российской атаки пострадали женщина и двое детей

фото: Виталий Бунечко

В Житомирской области во время массированной атаки РФ было повреждено домохозяйство. Есть пострадавшие

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко , передает RegioNews.

"Сегодня во время массированной атаки с воздуха обломками было повреждено хозяйственное здание и жилой дом в Житомирском районе", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание и не допустить распространение огня.

В результате происшествия женщина, которая пострадала была госпитализирована, также в больницу из-за острой реакции на стресс были доставлены двое детей четырех и семи лет.

Напомним, 25 февраля россияне атаковали Украину дронами и ракетами. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.