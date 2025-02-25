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25 февраля 2025, 07:01

В Киевской области российские дроны повредили дома: фото последствий

25 февраля 2025, 07:01
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фото: ОВА
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В ночь на 25 февраля российские беспилотники атаковали Киевскую область. В двух районах зафиксированы разрушения

Об этом сообщил и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки в Обуховском районе частично разрушен частный дом и хозяйственные помещения. Травмированная 44-летняя женщина. У пострадавшей – резаная рана ноги, ее госпитализировали.

В Фастовском районе также фиксируются повреждения частных домов.

Напомним, ранее в Киеве и области спасатели зафиксировали два случая обнаружения остатков вражеских беспилотников.

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