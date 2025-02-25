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В ночь на 25 февраля российские войска атаковали беспилотниками Сумы

Об этом сообщает Сумская МВА, передает RegioNews.

"Попадания двух БпЛА по гражданской инфраструктуре в Сумах. Предварительно, двое пострадавших. Есть повреждения балконных рам и окон в многоэтажке", – говорится в сообщении.

На месте работают соответствующие службы.

Как информирует исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь, "прилет" "шахеда" был у озера Чеха (водоем расположен в Заречном районе города).

"Повылетало очень много окон в многоэтажке. На месте работает ГСЧС, также полиция", – сказал он в видеообращении.

Напомним, ночью 25 февраля российские беспилотники атаковали Киевскую область. В двух районах зафиксированы разрушения.