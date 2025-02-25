Россияне ночью атаковали Сумы: есть пострадавшие
В ночь на 25 февраля российские войска атаковали беспилотниками Сумы
Об этом сообщает Сумская МВА, передает RegioNews.
"Попадания двух БпЛА по гражданской инфраструктуре в Сумах. Предварительно, двое пострадавших. Есть повреждения балконных рам и окон в многоэтажке", – говорится в сообщении.
На месте работают соответствующие службы.
Как информирует исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь, "прилет" "шахеда" был у озера Чеха (водоем расположен в Заречном районе города).
"Повылетало очень много окон в многоэтажке. На месте работает ГСЧС, также полиция", – сказал он в видеообращении.
Напомним, ночью 25 февраля российские беспилотники атаковали Киевскую область. В двух районах зафиксированы разрушения.
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