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Полиция за три года полномасштабного вторжения российской армии зафиксировала более 140 тысяч фактов преступлений против украинцев

Об этом сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский, передает RegioNews.

"По этим страшным цифрам – смерти людей и детей, зверские пытки наших украинцев", – говорит НПУ.

По его словам, полицейские эвакуируют население с прифронтовых территорий, доставляют гуманитарную помощь, разбирают завалы после прилетов, оказывают медицинскую помощь.

Так, усилиями "Белых ангелов" с начала полномасштабного вторжения спасены почти 10 000 человек из самых горячих точек, более тысячи из которых – это дети. Доставлены в больницы более 500 тяжелораненых и больных, перевезено более 700 тонн гуманитарной помощи.

За это время специалисты взрывотехнической службы Национальной полиции очистили от вражеского железа более 42 тысяч гектаров украинской земли. Уничтожили более 148 тысяч взрывоопасных предметов и 18,5 тонны взрывчатых веществ.

Как известно, 24 февраля 2025 года - третья годовщина полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, в украинской столице за три года полномасштабной российско-украинской войны погибли 210 гражданских, в том числе 11 детей.