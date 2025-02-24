Стало известно, сколько памятников культуры повредили россияне за три года полномасштабной войны

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В Украине с начала полномасштабной войны российские захватчики разрушили и повредили 1390 памятников культурного наследия и 2205 объектов культурной инфраструктуры

Как передает RegioNews, об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

"По информации, предоставленной областными и Киевской городской военными администрациями, общая численность поврежденных памятников культурного наследия в Украине составляет 1390 объектов. Из них национального значения – 136, местного – 1164, только что обнаруженных – 90", - говорится в сообщении.

Повреждения получили памятники культуры в 18 регионах и Киеве, в частности: в Харьковской области - 325, Херсонской - 269, Донецкой - 164, Одесской - 158, Киевской области и г. Киеве - 98, Черниговской - 65, Запорожской - 63, Львовской - 60, Днепропетровской - 49, Николаевской - 47, Сумской - 33, Луганской - 32, Хмельницкой - 10, Полтавской - 6, Винницкой и Житомирской - по 4, Кировоградской - 2, Черкасской

Наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Сумской областях.

Напомним, в Киеве с начала полномасштабной войны погибли более 200 гражданских.