В Киеве открыли первую часть Мемориала украинским разведчикам

фото: ГУР

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки, передает RegioNews.

Отмечается, что на первом камне будущего Мемориала написано слово Вечность.

Оно символизирует подвиг людей из разных стран, которые с началом полномасштабного российского вторжения встали на защиту Украины.

Две стелы в композиции символизируют крылья и щиты. Их рельеф воспроизводит движение и борьбу, силу и неутомимое сопротивление. Между двумя стелами — простор тишины, где высечены имена людей, которые смело и с честью сражались за Украину.

"Этот мемориал - наше уважение и благодарность тем героям, которые жили и боролись, и вернулись на щите. Воины-разведчики ушли в вечность, но они всегда останутся в наших сердцах, в истории борьбы украинского народа и станут указателем для следующих поколений", - сказал во время открытия Мемориала глава.

С высоты птичьего полета композиция со стел и центрального элемента будет напоминать форму глаза: символ вечной бдительности, защиты, невидимого присутствия.

Мемориал станет пространством, которое поможет рассказать больше об украинских героях.

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов считает реалистичным достижение прекращения огня в этом году.